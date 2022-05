அதுல கொஞ்சம் கூட உண்மையில்லை.. அந்த நடிகர் படத்துல நான் நடிக்கவே இல்லை.. மாளவிகா மோகனன் அதிரடி!

சென்னை: மாளவிகா மோகனன் அடுத்ததாக சல்மான் கான் உடன் ஜோடி போட்டு நடிப்பதாக வந்த செய்தியை முற்றிலுமாக மறுத்து ட்வீட் போட்டிருப்பது பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

மலையாள ஒளிப்பதிவாளர் கே.யூ. மோகனனின் மகளான மாளவிகா மோகனன் துல்கர் சல்மானின் பட்டம் போலே படத்தின் மூலம் கடந்த 2013ம் ஆண்டு ஹீரோயினாக அறிமுகமானார்.

நானு மாட்டு வரலக்‌ஷ்மி எனும் கன்னட படத்தில் நடித்த அவருக்கு அடுத்ததாக சர்வதேச இயக்குநர் மஜித் மஜிதி இயக்கத்தில் பாலிவுட்டில் வெளியான பியாண்ட் தி கிளவுட்ஸ் எனும் படத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது.

அமீரை காதலிப்பது நிஜமா?.. பிடிக்கும்.. ஆனால்.. பாவனி சொன்ன குட் நியூஸ் !

English summary

Malavika Mohanan puts an immediate full stop to the rumours of her joining Salman Khan's movie via her twitter handle. This tweet shocks fans and celebrities.