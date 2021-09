பிக்பாஸ் சீசன் 5ல் நதியா கலந்துக்கிறாரா? எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள்னு ட்வீட் வேற போட்டிருக்காரே!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியில் டிக்டாக் பிரபலம் நதியா சங் கலந்து கொள்ள உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி வரும் அக்டோபர் 3ம் தேதி பிரம்மாண்ட துவக்க விழா நிகழ்ச்சியுடன் ஆரம்பமாக உள்ளது.

இந்த முறை போட்டியாளர்கள் ஒரு வாரம் மட்டுமே குவாரைண்டைனில் தங்க வைக்க உள்ளதாகவும் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி அவசியம் உள்ளிட்ட கண்டிஷன்கள் போடப்பட்டுள்ளன.

English summary

A latest buzz circulates in social media that Malaysian model and Tik Tok fame Nadia Chang will enter in Bigg Boss Tamil season 5. Bigg Boss Tamil season 5 is expected to start from October 3rd of this year