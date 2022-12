விக்ரம் கமல் பாணியில் மம்முட்டி கொடுத்த சர்ப்ரைஸ்... மேடையில் துள்ளிக் குதித்த ரோர்சாக் நடிகர்!

திருவனந்தபுரம்: மம்முட்டி நடிப்பில் கடந்த அக்டோபர் 7ம் தேதி வெளியான ரோர்சாக் திரைப்படம் பாசிட்டிவான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.நிஷாம் பஷீர் இயக்கத்தில் வெளியான ரோர்சாக் பாக்ஸ் ஆபிஸில் 40 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூலித்துள்ளது.

இந்நிலையில், ரோர்சாக் படத்தின் வெற்றி விழாவில் கமல் பாணியில் மம்முட்டி கொடுத்த கிஃப்ட் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

English summary

Mammootty starrer Rorschach hit the theaters on October 7. This film, which is made in the horror thriller genre, received a huge response from the fans. In this case, Mammootty gifted a Rolex watch to actor Asif Ali, who played a pivotal character in Rorschach.