வஞ்சம் கொண்டு பழிவாங்கும் நந்தினி..ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு முன் மணிரத்னத்தின் சாய்ஸ் யார் தெரியுமா?

சென்னை : பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் நந்தினி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க என் முதல் தேர்வாக இருந்தவர் பாலிவுட் நடிகை என மணிரத்னம் ஒரு பேட்டியில் கூறியுள்ளார்.

1950களில் அமரர் கல்கி எழுதிய வரலாற்று புதினம் பொன்னியின் செல்வன். இந்த நாவல், கல்கி என்ற இதழில் 1950 முதல் 1954 வரை நீண்ட தொடர்கதையாக வெளிவந்தது. இந்த தொடர்கதை மக்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பு கிடைத்தது.

அதன் பின் 5 பாகங்கள் கொண்ட தொகுப்பாக இந்த நாவல் வெளிவந்தது. சோழப் பேரரசின் பொற்கால மன்னர் என்று கூறப்படுகிற ராஜ ராஜ சோழன் அரியணை ஏறுவதற்கு முன்பாக நடந்த ஒரு வரலாற்று சம்பவத்தை அடிப்படையாக வைத்து உருவாகியுள்ளது.

Aishwarya Rai portraying dual roles Nandini and her mute mother Mandakini Devi in Ponniyin Selvan. Mani Ratnam said, Before Aishwarya, I wanted to work with Rekha for the same character.