’காவிக் கொடியை பறக்கவிட்டாரா மணிரத்னம்’.. ப்ளூ சட்டை மாறன் அடுத்த பஞ்சாயத்தை ஆரம்பிச்சிட்டாரு!

சென்னை: இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் பிரம்மாண்ட படமாக பொன்னியின் செல்வன் வரும் செப்டம்பர் 30ம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

இந்த வாரம் முழுக்க ஏகப்பட்ட பொன்னியின் செல்வன் அப்டேட் வரப் போகிறது என்கிற அறிவிப்பு நேற்று வெளியானது.

இந்நிலையில், தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தொடர்ந்து காவிக் கொடியை பறக்கவிட்டு இருக்கிறார் மணிரத்னம். அவர் ஒரு வலதுசாரி/ ஆர்.எஸ்.எஸ் எனது தனது வெறுப்புணர்ச்சியை இப்பவே விதைக்க ஆரம்பித்து விட்டார் என தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் அவரை திட்டித் தீர்த்து வருகின்றனர்.

Ponniyin Selvan Release Date: பின் வாங்குற பேச்சுக்கே இடமில்லை.. பொன்னியின் செல்வன் ரிலீஸ் தேதி இதோ!

English summary

Blue Sattai Maran tweeted, "Mani sir, The pioneer of instilling right wing/RSS thoughts indirectly through numerous films. is all set to fly the saffron flag high AGAIN, First look poster of Ponniyin Selvan ensures that. Ponniyin Selvan is anticipated as the 1st PAN Indian hit from Kollywood."