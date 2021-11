மோகன்லாலின் ‘மரைக்காயர் - அரபிக்கடலின் சிங்கம்‘.. வெளியானது மிரட்டலான டீசர் !

கேரளா: மரைக்காயர் அரபிக்கடலின் சிங்கம் திரைப்படத்தின் மிரட்டலான டீசர் வெளியாகி உள்ளது.

மலையாள சூப்பர் ஸ்டார் மோகன்லால் நடிப்பில் ரூ.100 கோடி பட்ஜெட்டில் இத்திரைப்படம் உருவாகி உள்ளது.

இப்படம் டிசம்பர் 2ந் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

மரைக்காயர் : அரபிக்கடலின் சிங்கம்... கீர்த்தி சுரேஷின் வைரல் போட்டோஸ் !

English summary

Marakkar:Lion of the Arabian Sea is all set to release in theatres on December 2. The makers unveiled the official teaser of the film which looks impressive.