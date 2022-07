கல்யாணத்தை நினைச்சாலே கை, கால் எல்லாம் நடுங்குது.. என்ன ஸ்ருதிஹாசன் காதலர் இப்படி சொல்லிட்டாரு?

சென்னை: மனிதர் உணர்ந்து கொள்ள இது மனித காதல் அல்ல, அதையும் தாண்டி கலை சார்ந்தது என பேசியுள்ள சாந்தனு ஹசாரிகா நடிகை ஸ்ருதிஹாசனுடனான உறவு மற்றும் திருமணம் பற்றிய பல சுவாரஸ்ய கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்துள்ளார்.

விக்ரம் வெற்றியால் சந்தோஷத்தில் இருக்கும் கமலுக்கு கூடிய சீக்கிரமே தனது மூத்த மகள் ஸ்ருதிஹாசனின் திருமணம் பற்றிய சந்தோஷமான செய்தியும் கிடைத்து விடும் என்றே தெரிகிறது.

பிரபாஸ் உடன் பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில் சலார் படத்தில் நடித்து வரும் ஸ்ருதிஹாசனும் அவரது காதலர் சாந்தனு ஹசாரிகாவும் நீண்ட காலமாக நெருங்கிய உறவில் இருந்து வருகின்றனர்.

போத்தனூர் தபால் நிலையம் படத்தின் அடுத்த பாகங்கள் பத்தி தெரியுமா?: இயக்குநரே இப்படி சொல்லிட்டாரே!

English summary

Marriage Thoughts makes me nervous; Shruti Haasan lover Shantanu Hazarika opens up it in his recent interaction. Before Shruti Haasan also reveals the same about Marriage related questions.