இவருக்கா இந்த நிலைமை...கணவர் உடலுக்கு மகளுடன் சேர்ந்து தானே இறுதிச்சடங்குகள் செய்த மீனா

சென்னை : வீட்டில் ஆண்கள் யாரும் இல்லாததால் தனது மகளுடன் சேர்ந்து, கணவர் வித்யாசாகரின் உடலுக்கு மீனா இறுதிச்சடங்குகள் செய்த காட்சி அனைவரையும் கலங்க வைத்தது.

Meena-வீட்டிற்கு வந்த Rajinikanth, Sarathkumar, Kushboo *Celebrity

தென்னிந்திய சினிமாவின் முன்னணி நடிகையாக இருக்கும் மீனா. குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி, டாப் ஹீரோயினாக இருந்து, இன்றும் பிரபல நடிகையாக இருந்து வருகிறார்.

க்யூட்டான சிரிப்பு, கொஞ்சி கொஞ்சி குழந்தை போல் குரல், குழந்தை தனத்துடன் குறும்புத் தனமும் நிறைந்த செய்கைகள் இவைகள் தான் மீனாவின் அடையாளங்களாக ரசிகர்களாலும், திரைத்துறையினராலும் பார்க்கப்படுகிறது.

Meena paid funerals for her husband Vidyasagar along with her daughter Nainika. This video makes everyone emotional and tears. Cinema celebities and friends are having no words to said for Meena.