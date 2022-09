’பொன்னியின் செல்வன்’ அருள்மொழிவர்மன் ரோலுக்கு எம்ஜிஆர் டிக் செய்த நடிகர்..கார்தி சொன்ன சுவாரஸ்ய கதை

பொன்னியின் செல்வன் படம் வெளியாக இன்னும் 8 நாட்களே உள்ள நிலையில் அதுகுறித்து பல சுவாரஸ்ய கதைகள் வெளியாகி வருகிறது. அதில் பல இன்றைய தலைமுறையினர் அறியாத ஒன்று.

வேறு எந்த படத்திற்கும் இல்லாத சிறப்பு இந்த படத்துக்கு உண்டு. இந்தப்படத்தின் கதா பாத்திறங்களில் நடிக்க பல மெகா ஸ்டார்கள் விரும்பியுள்ளனர்.

எம்ஜிஆர், கமல், ரஜினி என மெகா ஸ்டார்களே ஆசைப்பட்ட படத்தின் கேரக்டர்கள் பற்றி கதை கதையாக விஷயம் வெளியே வருகிறது.

English summary

Ponni's Selvan is 8 days away from its release and there are many interesting stories about it. It is something that many of today's generation do not know. This film has a special feature that no other film has. Many mega stars wanted to play the lead roles in this film. Story after story is coming out about the characters of the film that mega stars like MGR, Kamal, and Rajini wanted.