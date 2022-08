இந்திப்பட இசை உலகின் முடிசூடா மன்னன் முகமது ரஃபி..பாகிஸ்தான் செல்லாமல் இந்தியாவில் தங்கிய தேச பக்தர்

சென்னை: கடவுளின் குரல் எப்படி இருக்கும் என்று கேட்டால் அது ரஃபியின் குரல் போல் இருக்கும் என புகழ்பெற்ற இயக்குநர் சொன்னதுபோல் கந்தர்வ குரலுக்கு சொந்தக்காரரான முகமது ரஃபியின் நினைவு நாள் ஜூலை 31.

1947 தேசப்பிரிவினையின் போது மனைவி பாகிஸ்தானுக்கு போனபோதும் இந்தியாவிலேயே தங்கிவிட்டார். அது இந்தி திரையுலகின் அதிர்ஸ்டம் எனலாம்.

36 ஆண்டுகள் 26000 பாட்ல்கள் வரை பாடிய சாதனைக்கு சொந்தக்காரர். இருமுறை தேசிய விருது பெற்றவர் முகமது ரஃபி.

English summary

July 31 is the memorial day of Mohammed Rafi, the owner of the Gandharva voice, as the famous director said that if you ask for God's voice, it will be like Rafi's voice.