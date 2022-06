எதிர்பார்ப்பை கிளப்பிய நட்சத்திர திருமணங்கள்...திருமணத்தின் போது நடிகைகளின் வயது என்ன தெரியுமா?

சென்னை : அனைவராலும் பெரிதும், பல ஆண்டுகளாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் இன்று நடந்து முடிந்துள்ளது. இவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

உடன் பணியாற்றி நடிகரை, டைரக்டரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொள்வது திரையுலகில் ஒன்றும் புதிதில்லை என்றாலும் சிலரின் திருமணங்கள் அதிக எதிர்பார்ப்பை ரசிகர்களிடமும், திரையுலகிலும் ஏற்படுத்தி உள்ளன. அதிலும் நடிகைகள் பலரின் திருமணங்கள் அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளன.

இதற்கு முன் இப்படி எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய நடிகைகளின் திருமணங்களையும், திருமணம் நடைபெறும் போது அவர்களின் வயது என்ன என்பது பற்றியும் இங்கே பார்க்கலாம்.

Here we discussed about most expected actresses marriages and actresses age during their marriage. Nayanthara and Vignesh shivan couple added in this list recently. Celebrities and fans shared their wishes for this lovable couple.