2022 ல் அதிகம் எதிர்பார்ப்பை எகிற வைக்கும் மெகா பட்ஜெட் படங்கள்

சென்னை : புத்தாண்டு தினமான இன்று பிரேம்ஜி நடித்துள்ள தமிழ் ராக்கர்ஸ் தவிர வேறு எந்த படமும் ரிலீஸ் செய்யப்படவில்லை. அதே சமயம், கொரோனாவால் தாமதமாகி வந்த பல டாப் ஹீரோக்கள் மற்றும் மெகா பட்ஜெட் படங்கள் 2022 ம் ஆண்டு ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளன.

2021 ம் ஆண்டிலேயே ரிலீசாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட பல படங்கள் 2022 ம் ஆண்டிற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு பலமடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இதில் சில படங்கள் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ள மாதங்களின் விபரம் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு ரசிகர்களால் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் மெகா பட்ஜெட் படங்களை பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

Most expected and most awaiting mega budget tamil movies which to release in 2022 are listed in this article. pan indian movies like rrr, ponniyin selvan are also expected to release in 2022.