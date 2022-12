இந்த வாரம் தியேட்டர் ரிலீஸ்... பாக்ஸ் ஆபிஸில் யார் மாஸ்... கம்பேக் கொடுப்பாரா வடிவேலு?

சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் மாண்டஸ் புயல் பரபரப்பை ஏற்படுத்த, இன்னொரு பக்கம் இந்த வாரம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் முக்கியமான திரைப்படங்கள் வெளியாகின்றன. வடிவேலு, ஜீவா, யோகி பாபு ஆகியோர் நடித்துள்ள திரைப்படங்களில் ரசிகர்களிடம் எது வரவேற்பைப் பெற்றது என்பது இந்த வார இறுதிக்குள் தெரிந்துவிடும். இந்நிலையில், இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் திரைப்படங்கள் குறித்து இப்போது பார்க்கலாம்.

English summary

Movies like Naai Sekar Returns, Varalaru Mukkiyam, Dha Dha, and Gurumoorthy are releasing in theaters this week. There is an expectation that Vadivelu will give a comeback.