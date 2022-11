அஜித் கோபத்தை கண்டு அரண்டு போன மும்பை நடிகை..ஓவர் ஆட்டம் ஆடியதால் பாதியில் அனுப்பி வைத்த சம்பவம்

நடிகர் அஜித்குமார் அனைவரையும் மதிக்கக் கூடியவர் பாகுபாடு இல்லாமல் அனைவரிடமும் பழகக்கூடியவர் ஆனால் அவரையே கோபப்படுத்தி விட்டார் ஒரு நடிகை.

அஜித் நடித்த படப்பிடிப்பில் பாடல் காட்சியில் கலந்து கொண்ட பிரபல நடிகை அஜித்தை தொடர்ந்து வெறுப்பேற்ற ஒரு கட்டத்தில் அவரை வெளியே அனுப்பிய நிகழ்ச்சி நடந்துள்ளது.

ஓவர் ஆட்டம் போட்ட நடிகையை சூட்டிங் விட்டு அனுப்பி அவர் இல்லாமல் மீதிக்காட்சியை எடுத்த தகவலை மூத்த சினிமா செய்தியாளர் ஒருவர் பதிவு செய்துள்ளார்.

English summary

Mumbai actress who got fear after seeing Ajith's anger..She was sent off the shoot due to an OverReacting.