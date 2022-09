மணிரத்னத்தின் முதல் பட ஹீரோ முரளி..காலம் பறித்துச்சென்ற கருப்பு நட்சத்திரம் நினைவு நாள்

இவர் திரையுலகில் இருக்கும் வரை இவர்தான் கல்லூரி மாணவர்.கடைசி வரை கல்லூரி மாணவராகவே நடித்தவர் முரளி. தனது மகனின் முதல் படமே முரளியின் கடைசி படமானது.

வயதானாலும் இளம் வயது தோற்றத்துடன் நடித்த நடிகர் முரளி இளம் வயதிலேயே மரணம் அடைந்தது தமிழ் ரசிகர்களை மீளா அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

நடிகர் முரளியின் நினைவுநாள் இன்று 46 வயதில் மரணம் அடைந்த முரளி 2010 ஆ ஆண்டு இதே நாளில் மாரடைப்பு காரணமாக திடீரென உயிரிழந்தார்.

தந்தைக்காக பாடல்.. 3 விருதுகளை பெற்ற நா.முத்துக்குமார்…விருதைப் பெற்றுக்கொண்ட மகனும், மகளும்

English summary

The death of young actor Murali at a young age has shocked Tamil fans even today itself.It is sad that Murali's last film was his son's first film. He died just as he was about to start shooting for his 100th action film, Today is his 12th death anniversary.