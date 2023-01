அப்படி டிரெஸ் அணிவதால் யாரும் எனக்கு வீடு வாடகைக்கு தரமாட்றாங்க.. பிக் பாஸ் நடிகை புலம்பல்!

மும்பை: கிடைக்கிற பிளாஸ்டிக் கவர், சோடா பாட்டில் மூடி, வாட்ச்கள், போட்டோக்களை கூட விட்டு வைக்காமல் ஆடையாக மாற்றி ரசிகர்களை அதிர வைத்து வரும் கவர்ச்சி புயல் உர்ஃபி ஜாவேத்துக்கு மும்பையில் யாருமே தற்போது வீடு வாடகைக்கு கொடுக்க மாட்டேன் என சொல்லி விட்டார்கள் என புலம்பி உள்ளார்.

பிக் பாஸ் ஓடிடி மூலம் பிரபலமானவர் டிவி நடிகை உர்ஃபி ஜாவேத். பிக் பாஸில் கிடைத்த வாய்ப்பை வைத்து பாலிவுட் நடிகையாக ஆகிவிடலாம் என நினைத்த அவர் டாப்லெஸ் ஆக வீடியோக்களை எடுத்துப் போட்டு சென்ஷேஷனல் ஆகி விட்டார்.

ஆனால், அதே சமயம் அத்துமீறிய ஆபாசமாக வெளி இடங்களுக்கே வர துணிந்து விட்ட அவருக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகளும் போலீஸ் புகார்களும் கிளம்பி உள்ளன.

என்னடா இது.. ரெண்டு ஜிகினா ஸ்டிக்கர் தான் டிரெஸ்ஸா.. எல்லை மீறும் உர்ஃபி ஜாவேத்.. கடுப்பான ஃபேன்ஸ்!

English summary

Muslim owners don’t want to rent me house cause of the way I dress, and Hindus - Urfi Javed opens up shocks her fans. Bollywood Netizens trolled her for not getting a rental house too.