யுவன் உதவி இருக்காவிட்டால் என் குடும்பமே நடுத்தெருதான்..தனுஷ் உருக்கம்

சென்னை: யுவன் சங்கர் ராஜா இசையில் செல்வராகவன் இயக்கத்தில் நானே வருவேன் திரைப்படம் இம்மாத இறுதியில் வெளியாகிறது.

இதன் டீசர் மிரட்டலாக வெளியானது. இதில் யுவனின் வழக்கமான பிஜிஎம் இருந்ததை காண முடிந்தது.

11 ஆண்டுகளுக்குப்பின் இந்த காம்போ இணைகிறது. இதற்கு முன் 2018 ஆம் ஆண்டு ரவுடி பேபி பாடல் மூலம் தனுஷ் யுவன் இணைந்தனர்.

English summary

Nane Varuven directed by Selvaraghavan with music by Yuvan Shankar Raja is released at the end of this month. Its teaser was released as a threat. It could be seen that Yuen's usual BGM was present. After 11 years this combo joins. Dhanush joined Yuvan earlier in 2018 with the song Rowdy Baby.