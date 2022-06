என் ஹீரோ.. என் நண்பன்.. என் விக்ரம்.. கமல் தோளில் சாய்ந்து குஷ்பு நெகிழ்ச்சி.. ரீசன்ட் க்ளிக்ஸ்!

சென்னை: நடிகர் கமல்ஹாசன் தோளில் சாய்ந்தபடி நடிகை குஷ்பு எடுத்துக் கொண்ட புகைப்படங்களை தற்போது தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ளார்.

விக்ரம் படத்தின் வெற்றியை வெகு விமர்சையாக விருந்து வைத்து கொண்டாடி உள்ளார் நடிகர் கமல்ஹாசன்.

படத்தில் பணியாற்றியவர்களுக்கு பரிசு, விருந்து என தனக்கு கிடைத்த லாபத்தை கொடுத்தவர்கள் கைம்மாறு செய்து வருகிறார்.

English summary

Actress Khushbu shares a cute recent clicks with his former hero Kamal Haasan and post a heartful note like, "My Hero.. My Friend.. My Vikram" in her twitter page.