இழவு வீட்டில் எனது இண்ட்ரோ... டிரைவர் ஜமுனா புரமோஷனில் ஐஷ்வர்யாவின் சுவாரசிய பேட்டி

சென்னை: ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் கதாநாயகியாகவும் முதன்மை கதாபாத்திரங்களிலும் நடித்த படங்கள் ஒவ்வொன்றுமே தனித்துவம் வாய்ந்தவை.

அட்டக்கத்தி யில் தொடங்கி இப்போது டிரைவர் ஜமுனா வரை அவர் நடித்துள்ள பல படங்கள் விமர்சன ரீதியாகவும் வசூல் ரீதியாகவும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில் டிரைவர் ஜமுனா திரைப்படம் சம்பந்தமாக கொடுத்துள்ள பேட்டியில் பல சுவாரசியமான தகவல்களை கூறியிருக்கிறார்.

English summary

Each of Aishwarya Rajesh's films as the heroine and lead roles are unique. Starting from Attakathi and now Driver Jamuna, many of her films have been critically and commercially well received. In this case, Driver Jamuna has given many interesting information in the interview regarding the movie.