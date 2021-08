நாங்க வேற மாரி....துள்ளல் இசையில் வேற லெவலின் தெறிக்க விட்ட வலிமை ஃபஸ்ட் சிங்கிள்

சென்னை : அஜித் நடிக்கும் வலிமை படத்தின் ஃபஸ்ட் சிங்கிள் பாடலை இசையமைப்பாளர் யுவன் சங்கர் ராஜா இன்று வெளியிட்டார். நாங்க வேற மாதிரி என துவங்கும் இந்த பாடலை ரசிகர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

3 மதத்தினரின் ஒற்றுமை.. எதேச்சையாய் நடந்ததா? திட்டமிடப்பட்டதா? சார்பட்டாவில் இதை கவனிச்சீங்களா!

ஹச்.வினோத் இயக்கத்தில், போனி கபூர் தயாரிப்பில் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக அஜித் நடித்து வரும் படம் வலிமை. அஜித்தின் 60 வது படமாக தயாராகி வரும் இதில், அஜித்திற்கு ஜோடியாக ஹுமா குரேஷி நடிக்கிறார். வில்லனாக கார்த்திகேயா நடிக்கிறார். இவர்களுடன் யோகிபாபு உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கிறார்கள். இந்த படத்திற்கு யுவன் சங்கர் ராஜா இசை அமைத்துள்ளார்.

English summary

Valimai first single lyrical video song released by yuvan shankar raja. This song is start with the line, naanga vera maari. Thala Ajith fans celebrate this first single song which was composed by yuvan and lyrics written by vignesh shivan.