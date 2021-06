ஜீன்ஸ் – டி ஷர்ட்டில் ஸ்டைலா சிவாஜியை பார்த்திருக்கீங்களா...வைரலாகும் அன்சீன் ஃபோட்டோ

சென்னை : அறிமுகம் எதுவம் தேவைப்படாத ஒரு நடிகர் என்றால் அது நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் தான். இப்போதும் நடிப்பிற்கு டிக்ஷனரியாக இருப்பவர். மறைந்து 20 ஆண்டுகள் ஆனாலும், இன்னமும் புகழின் உச்சத்தில் இருப்பவர் சிவாஜி.

சிவாஜி, 2001 ம் ஆண்டு ஜுலை மாதம் காலமானார். ஏறக்குறைய 10 ஆண்டுகளாக இதய கோளாறு காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வந்த சிவாஜிக்கு திடீரென மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டதால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

English summary

The pic apparently snapped during one of Sivaji's visits to the US shows him in his signature white beard dressed in casual jeans and a t-shirt.