9 வருடமாச்சு....நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம்...நினை

சென்னை : அறிமுக இயக்குனரான பாலாஜி தரணீதரன் எழுதி, இயக்கிய பிளாக் காமெடி படம் நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம். இந்த படத்தை வி.எஸ்.ராஜ்குமார், லியோ விஷன் ஸ்டூடியோ பேனரில் தயாரித்திருந்தார்.

விஜய் சேதுபதி, காயத்ரி சங்கர், விக்னேஷ்வரன் பழனிசாமி, ராஜ்குமார், பகவதி பெருமாள் உள்ளிட்டோர் நடித்த இந்த படம் 2012 ம் ஆண்டு நவம்பர் 30 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இந்த படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு இன்றுடன் 9 வருடங்கள் நிறைவடைந்து விட்டது.

English summary

Naduvula konjam pakatha kanom movie completes 9 years of theatrical release today. This movie was based on the real life story of a cinematographer premkumar. now vijay sethupathi remembers and shared the poster of this film in twitter.