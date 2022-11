கிருஷ்ணர் கொடுத்த இரண்டு அற்புதங்கள்..குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைத்த நமீதா..என்னனு நீங்களே பாருங்க!

சென்னை : நடிகை நமீதா தனது இரட்டை குழந்தைகளுக்கு அழகான பெயர் வைத்துள்ளார்.

2004-ம் ஆண்டு வெளியான நடிகர் விஜயகாந்த் நடித்த எங்கள் அண்ணா படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமான நமீதா, முதல் படத்திலேயே தமிழ் ரசிகர்கள் மனதில் நிலையான இடத்தை பிடித்துவிட்டார்.

விஜய், அஜித்,சரத்குமார், பார்த்திபன் போன்ற முன்னணி நடிகர்களுடன் ஜோடி சேர்த்து நடித்துள்ளார்.

English summary

actress namitha recently posted the photos of the naming ceremony of her twin children on her Instagram page that have gone viral.