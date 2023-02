5 தேசிய விருதுகளை வென்ற பிரபல இயக்குநர் கே. விஸ்வநாத் காலமானார்.. பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் அஞ்சலி

சென்னை: இந்தியாவின் மிக உயரிய விருதான தாதா சாகேப் பால்கே விருது மற்றும் 5 முறை தேசிய விருது வென்ற பிரபல மூத்த இயக்குநர் கே. விஸ்வநாத் காலமானார். அவருக்கு வயது 92.

சங்கராபரணம், சலங்கை ஒலி, சிப்பிக்குள் முத்து என ஏகப்பட்ட படங்களை இயக்கி தென்னிந்திய சினிமா ரசிகர்களை கவர்ந்தவர் கே. விஸ்வநாத்.

தனுஷின் யாரடி நீ மோகினி படத்தில் நயன்தாராவின் தாத்தாவாக நடித்து தமிழ் சினிமா ரசிகர்கள் மனதில் நடிகராகவும் அதிகம் பிடித்திருந்தார்.

National Award Winner Director K Viswanath Passes Away due to age related issues at the age of 92. Indian Celebrities and fans mourns for the great loss to Indian Cinema. Legendary Director won many awards and accolades in his 50 years of Cinema Experience.