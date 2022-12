தேசிய விருது வென்ற பிரபல இயக்குநர் திடீர் மறைவு... அடுத்தடுத்து சோகம்... அதிர்ச்சியில் திரையுலகம்

திருச்சூர்: மலையாள திரையுலகில் முக்கியமான இயக்குநராக வலம் வந்தவர் கேபி சஷி.

திரைப்படங்கள் மட்டும் இல்லாமல் ஆவணப் படங்களையும் இயக்கியுள்ள கேபி சஷி கடந்த சில தினங்களாக உடல் நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில், இயக்குநர் கேபி சசி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார், அவருக்கு வயது 64.

தேசிய விருது வென்ற இயக்குநர் கேபி சஷியின் மறைவு மலையாள திரையுலகினர் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Malayalam film director KP Sasi breathed his last on December 25, Sunday. KP Sasi was famous for the film ‘Ilayum Mullum’ which was released in the year 1994.