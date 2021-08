நவரசாவின் ‘ப்ராஜெக்ட் அக்னி‘ முழு நீள திரைப்படமாகிறது!

சென்னை : ஓடிடி தளங்கள் பிரபலமடைந்துள்ளதால், ஓடிடி தளத்தில் வெளியாவதற்கென்றே படங்களும், வெப் சீரிஸ்களும் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில், நெட்ஃப்ளிக்ஸில் வெளியான நவசரா பல கலவையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகிறது.

தோட்டத்தில் சிக்கிய கர்ப்பிணி உடும்பு.. சிம்புவின் அம்மா செய்த காரியம்.. குவியும் பாராட்டு!

இதில், கார்த்திக் நரேன் இயக்கத்தில் உருவான ப்ராஜெக்ட் அக்னி குறும்படம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதை அடுத்து அப்படம் முழு நீள திரைப்படமாக உருவாக உள்ளது.

English summary

Project Agni is one of the best shorts of the Navarasa anthology on Netflix. Karthick Naren said that the journey of the three characters of Project Agni has just begun.