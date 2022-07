விரைவில் நெட்ஃபிளிக்சில் நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமண வீடியோ...ஆவலாக காத்திருக்கும் ரசிகர்கள்

சென்னை : விக்னேஷ் சிவன் - நயன்தாராவின் திருமணம் ஜுன் 9ம் தேதி மகாபலிபுரத்தில் மிக பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. இருந்தாலும் மிகுந்த கட்டுப்பாடுகளுடன், மிக பாதுகாப்பாக நடைபெற்றது.

நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் ஜோடிக்கு மிக நெருக்கமான நண்பர்கள், உறவினர்கள் உள்ளிட்ட சிலர் மட்டுமே திருமணத்தில் கலந்து கொண்டனர். ரஜினிகாந்த், ஷாருக்கான், சூர்யா,ஜோதிகா, ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், மணிரத்னம், அனிருத், அட்லீ, விஜய் சேதுபதி உள்ளிட்ட சில விஐபி.,க்களும் திருமணத்தில் கலந்து கொண்டனர்.

இவர்களின் திருமண ஒளிபரப்பு உரிமத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனம் வாங்கி இருந்தது.இதனால் மற்றவர்கள் வீடியோ, போட்டோக்கள் எடுக்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டிருந்தது. அதே சமயம் சில முக்கிய போட்டோக்களை மட்டும் விக்னேஷ் சிவன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்திருந்தார்.

