ஒட்டிய கன்னம் புஸ்ஸென்று இருக்கே.. கல்யாணமான 6 நாளில் இப்படி ஒரு மாற்றமா? நயனை ரசிக்கும் ரசிகர்கள்!

சென்னை : புதுமண தம்பதிகளான நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் தற்போது சொந்த ஊரான கேரளா மாநிலத்தில் உள்ள திருவுல்லாவுக்கு சென்றுள்ளனர்.

இணையத்தில் வெளியாகி உள்ள புகைப்படம் வைரலாகி லைக்குகளை குவித்து வருகிறது.

இந்த புகைப்படத்தை பார்த்த ரசிகர்கள் திருமணமான ஆறே நாளில், நயன்தாரா இப்படி மாறிவிட்டாரே என்று ரசிகர்கள் வியந்து பார்த்து வருகின்றனர்.

Newlyweds Nayanthara and Vignesh Shivan recently visited Chettikulangara Devi temple in Kerala to seek blessings.Several photos of the couple have been shared by their fans on social media.