மேடம், ஹனிமூன் எங்க போக போறீங்க...வெட்கத்துடன் நயன்தாரா கொடுத்த ரிப்ளை

சென்னை : திருமணம் முடிந்து இரண்டு நாட்கள் ஆகிவிட்ட போதிலும் நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் பற்றிய பேச்சுக்கள், அவர்களின் செயல்பாடுகள் என அவர்கள் செய்யும் ஒவ்வொன்றும் டிரெண்டாகி வருகிறது.

ஜுன் 9 ம் தேதி மகாபலிபுரத்தில் பிரம்மாண்டமாக திருமணத்தை முடித்து விட்டு, அப்படியே திருப்பதி போய் விட்டார்கள் நயன்தாராவும், விக்னேஷ் சிவனும். திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் சாமி தரிசனம் முடித்த பிறகு கல்யாண உற்சவம், சுப்ரபாத சேவை ஆகியவற்றில் கலந்து கொண்டனர்.

திருப்பதியில் திருமணம் செய்ய நினைத்து முடியாமல் போனதால், திருமணம் முடிந்ததும் திருப்பதிக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்தனர். ஆனால் அங்கு நடத்திய போட்டோஷுட்டின் போது செருப்பு அணிய தடை செய்யப்பட்ட பகுதியில் நயன்தாரா மற்றும் விக்னேஷ் சிவன் செருப்பு அணிந்து நடமாடிய போட்டோக்கள் வெளியாகி பெரும் சர்ச்சையானது. இதைத் தொடர்ந்து விக்னேஷ் சிவன் திருப்பதி தேவஸ்தானத்திற்கு மன்னிப்பு கடிதம் அனுப்பினார்.

In today's press meet one of the reporter asked that where do to you go for honeymoon. Nayanthara smiled and seeing Vignesh Shivan with shy. But sources said that the couple had no idea to go honeymoon. They decided to focused on their ongoing and upcoming projects.