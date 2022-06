ஓடிடி.,யில் ஒளிபரப்பாகும் நயன்தாராவின் திருமணம்...எதிர்பார்ப்பில் ரசிகர்கள்

சென்னை : நடிகை நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமண நிகழ்ச்சி ஓடிடி.,யில் ஒளிபரப்பாக உள்ளது ஏறக்குறைய உறுதியாகி விட்டதால் இவர்களின் திருமணத்தை காண ரசிகர்கள் மிகுந்த ஆர்வமாக உள்ளனர்.

நடிகை நயன்தாரா- டைரக்டர் விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் ஜுன் 9 ம் தேதி மகாபலிபுரத்தில் உள்ள மகாப்ஸ் ரிசார்ட்டில் நடைபெற உள்ளது. அதிகாலை 4 மணி முதல் 7 மணி வரை முகூர்த்தம் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. முதலில் திருப்பதியில் நடைபெறுவதாக கூறப்பட்ட இவர்களின் திருமணம் பிறகு மகாபலிபுரத்திற்கு மாற்றப்பட்டது.

English summary

Nayanthara- Vignesh shivan marriage will telecast in netflix platform. Netflix bagged the telecast rights for huge amount. This marriage will be directed by Gowtham menon. Before marriage Nayanthara and Vignesh Shivan planned to conduct reception in Chenani on June 8th.