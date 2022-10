நயன்தாரா வாடகைத்தாய் குழந்தை விவகாரம் நாளை அரசு அறிக்கை..அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்

வாடகைத்தாய் விவகாரத்தில் நாளை அரசின் அறிக்கை வெளியாகும் என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த ஜூன் மாதம் திருமணம் செய்த நயன் விக்கி தம்பதி அக்டோபரில் வாடகைத்தாய் மூலம் இரட்டை குழந்தைகள் பெற்றதாக அறிவித்தனர்.

வாடகைத்தாய் விவகாரத்தில் அரசின் சட்டம், நயன் விக்கி குழந்தைப்பெற்ற விவகாரம் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியது.

வாடகைத்தாய் சர்ச்சை.. நாங்க எந்த விதியையும் மீறல.. ஆதாரங்களை சமர்பித்த நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன்!

English summary

Minister M. Subramanian has said that the government's report on the issue of surrogate mothers will be released tomorrow. Nayan Vicky, who got married last June, announced the birth of twins via surrogate in October. The government's law on surrogate motherhood and Nayan Vicky's birth of a child sparked a huge debate.