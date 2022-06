நயன்தாரா – விக்னேஷ் சிவன் திருமணம்...அஜித் சார்பில் பங்கேற்ற மனைவி ஷாலினி

சென்னை : நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் திருமணத்தில் நடிகர் அஜித் கலந்து கொள்வார் என சொல்லப்பட்டு வந்த நிலையில், அவரது மனைவி ஷாலினி அஜித் மட்டும் தனியாக கலந்து கொண்டுள்ளார்.

Nayanthara – Vignesh Shivan திருமணத்தில் கலந்துகொண்ட முக்கிய பிரபலங்கள் #Celebrity | Filmibeat Tamil

அனைவரும் பல ஆண்டுகளாக எதிர்பார்த்து காத்திருந்த நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் இன்று நடைபெற்றது. மிக பிரம்மாண்டமாக, பலத்த பாதகாப்புடன் இவர்களின் திருமணம் நடைபெற்றது.

நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் திருமணத்தில் ரஜினி, ஷாருக்கான், கார்த்தி, விஜய் சேதுபதி, சரத்குமார், உதயநிதி ஸ்டாலின், கேஎஸ் ரவிக்குமார், மணிரத்னம், போனி கபூர் உள்ளிட்ட பல விஐபி.,க்கள் கலந்து கொண்டு வாழ்த்தினர். பல பிரபலங்கள் சோஷியல் மீடியா மூலம் தங்களின் வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

நயன்தாரா திருமணத்தில் கலந்து கொண்ட விஜய்.. லீக்கான திருமண வீடியோ.. ரசிகர்கள் குஷி!

English summary

In Nayanthara - Vignesh Shivan wedding, Ajith not attend the function. Instead of Ajith, his wife Shalini Ajithkumar attending the function. Currently Ajith was busy in AK61 shooting. For this reason he cann't able to attend the wedding.