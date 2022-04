திருமணத்திற்கு தயாராகும் நயன்தாரா – விக்னேஷ் சிவன்...கல்யாணம் எப்போ தெரியுமா ?

சென்னை : கோலிவுட்டில் மிக பிரபலமான காதல் தம்பதிகளாக இருக்கும் விக்னேஷ் சிவன், நயன்தாரா ஜோடி, தற்போது திருமணத்திற்கு தயாராகி வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இவர்களின் திருமணம் எப்போது நடைபெற உள்ளது என்ற விபரமும் கசிந்துள்ளது.

நயன்தாரா-விக்னேஷ் சிவனின் காதல் விவகாரம் வெளியில் தெரிந்ததில் இருந்து, எப்போ கல்யாணம் என கேட்காத ஆளே இல்லை. ரசிகர்களும் தொடர்ந்து இதை கேட்டு வருகிறார்கள். ஆனால் நயன்தாராவும், விக்னேஷ் சிவனும் தொடர்ந்து மெளனம் காத்து வருகின்றனர்.

English summary

According to latest sources, Nayanthara -Vignesh Shivan pair decided to marrigae this year. Their marriage would be held on June. Before AK 62 project, they will be complete their marriage ceremony. Marriage may be held in Kerala which was hometown of Nayanthara.