கோயில் கோயிலாக செல்லும் நயன்–விக்கி ஜோடி...இப்போ எங்கே போயிருக்காங்க?

சென்னை : கடந்த சில மாதங்களாகவே அடுத்தடுத்து கோயில்களுக்கு சென்று சாமி தரினசம் செய்து வருகிறது நயன்தாரா-விக்னேஷ் சிவன் ஜோடி. தற்போது அவர்கள் கோயிலுக்கு சென்று வந்த போட்டோக்கள் இணையத்தில் செம டிரெண்ட் ஆகி வருகிறது.

ஏப்ரல் 3, ஞாயிறன்று கலர்ஸ் தமிழில் என்ன திரைப்படம் தெரியுமா ? அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் இந்த படத்தில் !

இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் நடிகைகளில் ஒருவராக வலம் வருகிறார் நயன்தாரா. லேடி சூப்பர்ஸ்டார் என அனைவராலும் பாசமாக அழைக்கப்படும் நயன்தாரா, தமிழில் சரத்குமார் நடித்த ஐயா படத்தின் மூலம் கோலிவுட்டிற்கு அறிமுகமானார். தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளத்தை தொடர்ந்து தற்போது பாலிவுட்டிலும் ஷாருக்கான்-அட்லீ படத்தின் மூலம் என்ட்ரி கொடுத்துள்ளார் நயன்தாரா.

English summary

Nayanthara- Vignesh Shivan visits Chennai Mylapore Sairam temple and worshipped. This famous star couple worshipped photos goes viral in social media. Fans congraluates this pair and questioned that when this couple got married.