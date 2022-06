நயன்தாரா – விக்னேஷ் சிவன் திருமணம்...15 க்கும் மேற்பட்ட புரோகிதர்கள் வருகை

சென்னை : நடிகை நயன்தாரா - டைரக்டர் விக்னேஷ் சிவனின் திருமணத்தை நடத்தி வைப்பதற்காக 15 க்கும் மேற்பட்ட புரோகிதர்கள் திருமணம் நடைபெறும் இடத்திற்கு வந்துள்ளனர்.

நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் இன்று நடக்கிறது. மாமல்லபுரத்தில் உள்ள Sheratorf Grand resort ல் இவர்களின் திருமணம் நடைபெறுகிறது. காலை 8.30 மணி துவங்கி 9.30 மணி வரை முகூர்த்தம் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தாலும், காலை 10.30 மணி வரை இந்த திருமண நிகழ்வுகள் நடக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.

நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் திருமணத்திற்கு 200 பேர் மட்டுமே அழைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் 30 பேர் விவிஐபிக்கள். நெருங்கிய உறவினர்கள், நண்பர்கள், குடும்ப உறுப்பினர்கள் முன்னிலையில் நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் நடைபெறுகிறது.

English summary

According to latest sources, more than 15 priests from various temples come to Nayanthara - Vignesh shivan wedding who were conduct the ceremony. This marriage ceremony will continue up to 10.30 am.