நயன்தாரா- விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் எத்தனை மணிக்கு நடக்குது... முழு விபரம் இதோ

சென்னை : விக்னேஷ் சிவன், நயன்தாரா திருமணத்தை ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த திரையுலகமே எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறது. அந்த திருமணம் பற்றிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் நாளை மகாபலிபுரத்தில் நடைபெற உள்ளது. நேற்று இரவு மெஹந்தி வைபவம் நடைபெற்றுள்ளது. இதில் 100 க்கும் அதிகமான விருந்தினர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர். திருமணத்தில் கலந்து கொள்ள வருபவர்களுக்கு பல கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் திருமணம்.. அட! அந்த விஷயத்தை யாரு கவனிச்சிக்கிறாங்க தெரியுமா?

English summary

According to latest sources, Nayanthara- Vignesh shivan wedding muhurtham will be fixed on 4 am to 7 am. Yesterday onwards wedding celebrations going on. Wedding ceremony begins with Mehandi sangeeth function. Invitation was given for only 200 members.