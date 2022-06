நயன்தாரா காலை பிடித்த விக்னேஷ் சிவன்...இந்த போட்டோவ யாருமே வெளியிடலியே

சென்னை : நயன்தாரா- விக்னேஷ் சிவன் திருமணம் முடிந்து கிட்டதட்ட ஒரு வாரம் ஆகி விட்டாலும் தற்போது வரை அவர்களை பற்றி வெளி வரும் ஒவ்வொரு தகவலும், போட்டோவும் செம டிரெண்டாகி வருகிறது.

திருமணத்திற்கு முன்பும் சரி, திருமண அறிவிப்பை வெளியிட்ட பிறகும் சரி, திருமணத்திற்கு பிறகும் நயன்தாராவின் திருமணம் தான் சோஷியல் மீடியாக்களில் ஹாட் டாப்பிக்காக போய் கொண்டிருக்கிறது.

நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் ஜுன் 9 ம் தேதி மாமல்லபுரத்தில் உள்ள ரிசார்ட்டில் மிக பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது. இதில் ரஜினி, ஷாருக்கான், விஜய், சூர்யா உள்ளிட்ட திரை பிரபலங்கள், உறவினர்கள், நண்பர்கள் என 200 பேருக்கு மட்டுமே அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. பலத்த பாதுகாப்பு, பயங்கர கட்டுப்பாடுகளுடன் இவர்களின் திருமணம் அனைவரும் ஆச்சரியப்படும் வகையில் நடைபெற்றது.

English summary

Nayanthara - Vignesh Shivan's unreleased wedding photo leaked in social media. Fans make reel video by using this unrealesed photo. Meanwhile fans shocked on how this photo released, who capturing this lovely moment apart from heavy security.