வெந்து தணிந்தது காடு...போஸ்டருடன் அடுத்த கேரக்டர் அறிமுகம்...யாரு தெரியுமா?

சென்னை : சிம்பு நடிக்கும் வெந்து தணிந்தது காடு படத்தில் அடுத்த கேரக்டரை புதிய போஸ்டருடன் வெளியிட்டுள்ளனர். இதை பார்த்த பலரும் இவரும் இந்த படத்தில் நடிக்கிறாரா, இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லையே என ஆச்சரியத்துடன் கேட்டு வருகின்றனர்.

டைரக்டர் கெளதம் மேனன் இயக்கத்தில் சிம்பு லீட் ரோலில் நடிக்கும் படம் வெந்து தணிந்தது காடு. ஐசரி கணேசனின் வேல்ஸ் இன்டர்நேஷனல் இந்த படத்தை தயாரிக்கிறது. ஆக்ஷன் படமாக எடுக்கப்பட்டு வரும் இந்த படத்தில் ராதிகா சரத்குமார், சித்தி இத்னானி, நீரஜ் மாதவ் ஆகியோர் முக்கிய கேரக்டர்களில் நடித்து வருகின்றனர்.

சினிமாவில் இருந்து விலக அமீர்கான் முடிவு... கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுத மாஜி மனைவி

English summary

The new poster for Vendhu Thaninadhadhu Kaadu was released yesterday. This poster reveals that Neeraj Maadhav is to play as Sridharan. The family man fame Neeraj Maadhav, posed behind Silambarasan in this poster.