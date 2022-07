மாசம் 25 லட்சம் சம்பளம்...மனைவியா வர்றியான்னு கேட்ட தொழிலதிபர்...நடிகை திடுக்கிடும் தகவல்

சென்னை : கடந்த சில நாட்களாகவே சினிமா நடிகைகள் பலரும் தங்களின் மோசமான திரையுலக அனுபவங்களை ஓப்பனாக பேட்டியில் பகிர்வது அதிகரித்து வருகிறது. பாலியல் தொல்லைகள் பற்றிய பலரும் வெளியிடும் தகவல்கள் அனைவரையும் அதிர வைத்து வருகிறது.

அப்படி லேட்டஸ்டாக நடிகை நீது சந்திரா பேட்டியில் தெரிவித்துள்ள விஷயங்கள் மொத்த திரையுலகையும், ரசிகர்களையும் அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது. இவர் நடிகை மட்டுமல்ல மாடல், தயாரிப்பாளரும் குட. இவருக்கே இப்படியா அனைவரும் ஆச்சரியமாக கேட்டு வருகின்றனர்.

தெலுங்கு, இந்தி, தமிழ் உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் பிரபலமான நடிகையாக இருப்பவர் நீது சந்திரா. தமிழில் யாவரும் நலம், தீராத விளையாட்டு பிள்ளை, யுத்தம் செய், ஆதி பகவான், சேட்டை, சிங்கம் 3 உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

English summary

Actress Neetu Chandra has spoken about an incident when a businessman told her 'to become his salaried wife' for which he would give her ₹25 lakh per month. In a new interview, Neetu said that despite working with '13 National award winners' she has neither money nor work.