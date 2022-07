நோட்டீஸ் அனுப்பிய நெட்ஃபிளிக்ஸ்? நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனுக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனையா?

சென்னை : கோலிவுட்டின் ஃபேமஸ் காதல் ஜோடியான நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவனின் திருமணம் ஜுன் 9 ம் தேதி மகாபலிபுரத்தில் மிக பிரம்மாண்டமாக நடத்தப்பட்டது.

மிக பிரம்மாண்டமாக நடத்தப்பட்ட இந்த திருமணத்தில் ரஜினி, சூர்யா, ஜோதிகா, ஷாருக்கான், ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், மணிரத்னம், அனிருத் உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் கலந்து கொண்டனர்.

திருமணம் என அறிவித்தது முதல் தற்போது வரை நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் ஜோடி வெளியிடும் ஒவ்வொரு போட்டோ உள்ளிட்ட பதிவுகளும் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

English summary

Recent reports state that Netflix has sent notices to return the amount spent on the wedding, which included the streaming rights. Netflix has backed out of the deal in releasing the wedding video of Nayanthara and Vignesh Shivan as the latter shared many photos of the celebrities on his Instagram handle on his first month anniversary.