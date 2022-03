பொண்டாட்டியை மறந்துட்டீங்களே.. ராத்திரிக்கு சோறு கிடைக்காதே.. சூரியை பங்கமாக்கிய ரசிகர்கள்!

சென்னை: காலையில் வாட்ஸ் அப் ஸ்டேட்டஸில் தொடங்கி ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம், பேஸ்புக் என அனைத்து சமூக வலைதளங்களிலும் மகளிர் தின கொண்டாட்ட வாழ்த்துக்கள் தான் குவிந்து வருகிறது.

ஏகப்பட்ட சினிமா பிரபலங்களும் தங்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்திய பெண்களுக்கு இந்த நல்ல நாளில் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

நடிகர் சூரி தனது மகளுடன் இருக்கும் ஒரு வீடியோவை ஷேர் செய்து மகளிர் தின வாழ்த்துக்களை சொல்ல, நெட்டிசன்கள் வேற மாறி ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Netizen trolls Soori for not mentioning his wife in his Women's Day wishes. Comedy actor Soori shares a heart touch video with his daughter and shares his Women's Day wishes via his twitter handle.