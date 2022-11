சீரியஸ்னஸ் தெரியாமல் விளையாடும் மைனா, மணிகண்டன்… கமல் முன்னாடி மரியாதையே இல்லாம இப்படியா?

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சி கடந்த மாதம் 9ம் தேதி தொடர்ந்து 50 நாட்களாக நடைபெற்று வருகிறது.

பிக் பாஸ் வீட்டில் 21வது போட்டியாளராக அடியெடுத்து வைத்த மைனா நந்தினி இந்த வாரம் கேப்டனாகவும் பொறுப்பேற்றார்.

மைனா நந்தினியும் மணிகண்டனும் குரூப்பிஸம் செய்வதாக ஹவுஸ்மேட்ஸ் குற்றம்சாட்டிய நிலையில், அவர்கள் கமல் முன் மரியாதை இல்லாமல் பேசியதை நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Bigg Boss Season 6 hosted by Kamal Haasan has crossed 50 days. Robert Master was evicted from the Bigg Boss house this week. In this case, Netizens are trolling Myna Nandhini and Manikandan who are playful in front of Kamal.