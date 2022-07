தயவுசெஞ்சு அந்த டெம்ப்லெட்டை மாத்துங்க...பொன்னியின் செல்வனை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : பாகுபலிக்கு டஃப் கொடுக்கும் என நம்பி இந்திய சினிமாவே பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் ரிலீசிற்காக காத்திருக்கிறது. படம் பற்றி ஏதாவது தகவல் வராதா என ரசிகர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

செப்டம்பர் 30 ம் தேதி பொன்னியின் செல்வன் படத்தின் முதல் பாகம், தமிழ் உள்ளிட்ட 5 மொழிகளில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக பல மாதங்களுக்கு முன்பே அறிவித்து விட்டனர்.

இந்நிலையில் படத்தின் ப்ரொமோஷன் வேலைகளை படக்குழு சமீபத்தில் துவக்கி உள்ளது. வருகிறான் சோழன் என்ற கேப்ஷனுடன் மோஷன் போஸ்டரை வெளியிட்டு அனைவரின் ஆர்வத்தையும் தூண்டி விட்டுள்ளனர்.

என்னது...ஜுலை 8 ல் பொன்னியின் செல்வன் டீசர் ரிலீசா...தீயாய் பரவும் தகவல்

English summary

Past few days Ponniyin Selvan team released characters poster followed by motion poster. But these character poster templet is same. So fans feeled that all posters are looking like same. Now they pleased to change the templet of the poster.