அன்புசெழியன் இல்ல திருமண விழாவில் ரஜினி...வாக்களிக்க வராதவர்...சமூக வலைதளங்களில் எழும் விமர்சனம்

சென்னை : தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி தயாரிப்பாளர் கோபுரம் பிலிம்ஸ் உரிமையாளர், திரையரங்கு உரிமையாளர், பைனான்ஸியர், திரைப்பட விநியோகஸ்தர் அன்புசெழியன் இல்ல திருமண விழா இன்று காலை பிரபலங்கள், அரசியல் பிரமுகர்கள், உறவினர்கள் மற்றும் பத்திரிக்கை ஊடக நண்பர்கள் முன்னிலையில் இனிதே நடைபெற்றது.

இதில் சினிமா பிரபலங்கள், அரசியல் பிரமுகர்கள் என பலரும் நேரில் கலந்து கொண்டு வாழ்த்து தெரிவித்தனர். சிலர் சோஷியல் மீடியாவிலும் தங்களின் வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

English summary

Cinema Financier Anbu chezhiyan's daughter Sushmitha wedding helding today in grand manner. Many celebrities, politician attend this function and shared their wishes to newly married couple. But netizens slams celebrities who didn't costing their vote in local body election recently including Rajinikanth.