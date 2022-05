டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஸ்பாய்லர்களை டிரெண்ட் செய்யும் நெட்டிசன்கள்.. இலுமினாட்டிகளை அயன்மேன் மீட்பாரா?

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்: அன்னையர் தினத்தை முன்னிட்டு டாக்டர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் மல்டிவெர்ஸ் ஆஃப் மேட்னஸ் படத்தில் குழந்தைகளுக்காக எதையும் செய்வாள் ஒரு தாய் என்பதை காட்டும் விதமாக வாண்டாவின் புகைப்படங்களையும், வீடியோக்களையும் ஷேர் செய்து ஸ்பாய்லர்களை நெட்டிசன்கள் டிரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

இதுவரை மார்வெல் கட்டி காத்து வந்த ரகசியங்களை எல்லாம் இப்படி சல்லி சல்லியா நொறுக்கிட்டாங்களே என தயாரிப்பாளர்கள் செம டென்ஷனில் உள்ளனர்.

அயன்மேனாக டாம் க்ரூஸ் வருவாருன்னு சொன்னாங்களே அடுத்த பார்ட்ல வந்து அந்த இறந்து போன இலுமினாட்டிகளை காப்பாற்றுவாரா? என நெட்டிசன்கள் அனைத்து ஸ்பாய்லர்களையும் அவிழ்த்து விட்டுள்ளனர்.

Netizens are trending the Multiverse of Madness spoilers on social media on the occasion of the Mother’s Day celebration. Fans are expecting whether Iron Man will save the Iluminati and get their lives back.