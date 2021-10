சிவகார்த்திகேயனை காப்பி அடிக்கும் ராஜு ஜெயமோகன்... வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி கடந்த மூன்று நாட்களாக துவங்கி நடந்து வருகிறது. இதில் போட்டியாளர்களாக 18 பேர் கலந்து கொண்டுள்ளனர். ஆரம்பமே கலகலப்பு, கிண்டல், கேலி, சென்டிமென்ட், அழுகை என போய்க் கொண்டிருக்கிறது.

அந்த நிகழ்ச்சியால் நான் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டுவிட்டேன்.. குமுறும் முன்னாள் போட்டியாளர்!

உரசல்கள் ஆரம்பித்தாலும், முந்தைய சீசன்களை போல் இல்லாமல் கலகலப்பாக செல்வதால் ரசிகர்கள் பலரும் பிக்பாஸை விரும்பி பார்க்க துவங்கி விட்டனர். இதில் முதல் நாளில் இருந்தே அனைவரையும் சிரிக்க வைத்து வரும் ராஜு ஜெயமோகன், ஹவுஸ்மெட்கள் அனைவரின் தன் பக்கம் ஈர்த்துள்ளார்.

English summary

Neitizens trolls bigg boss tamil 5 contestant Raju Jayamohan. they commented that he imitates sivakarthikeyan and kavin in his attitude. many of them questions, when will you react like you.