புரட்டிப்போட்ட புயல்.. பாதிப்புகளுக்கு நடுவில் ஆட்டம் போட்ட நடிகை.. கழுவி ஊற்றும் நெட்டிசன்ஸ்!

மும்பை: டவ்-தே புயலால் சாய்ந்த மரங்களுக்கு நடுவே பிரபல நடிகை ஆட்டம் போட்டு போட்டோ ஷுட் நடத்தியது கடும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகியுள்ளது.

லட்சத்தீவுகள் அருகே அரபிக் கடலில் உருவான டவ்-தே புயல் குஜராத் மாநிலத்தில் திங்கள்கிழமை கரையை கடந்தது.

டவ்-தே புயலானது கேரளா, கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, குஜராத் மாநிலங்களில் கடும் சேதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

English summary

Netizens trolls Actress Deepika Singh for dancing in beside an uprooted tree amid heavy rains. She has posted photos and videos of dancing in Cyclone Tauktae in Mumbai.