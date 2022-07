கொஞ்சமாச்சும் சொந்தமா யோசிங்கப்பா...விக்ரமை அப்படியே காப்பி அடிச்சிருக்கீங்க

சென்னை :கடந்த சில நாட்களாக எந்த படம் பற்றி, எந்த அப்டேட் அல்லது அறிவிப்பு வந்தாலும் அதை ஏற்கனவே வந்த படத்துடன் ஒப்பிட்டு ஏதாவது சொல்லி சோஷியல் மீடியாவில் கலாய்ப்பது அதிகரித்து வருகிறது.

நெட்டிசன்களுக்கும், மீம் கிரியேட்டர்களுக்கும் வேலை வைக்கும் விதமாக முந்தைய ஹிட் படங்களில் இருந்து சில காட்சிகள் மற்ற படங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இவற்றையும் கண்டுபிடித்து நெட்டிசன்கள் கலாய்த்து வருகின்றனர்.

அப்படி தான் நேற்று வெளியிடப்பட்ட சந்தானத்தில் குலுகுலு பட போஸ்டரையும் நெட்டிசன்கள் கண்டபிடி கிண்டலடித்து வருகிறார்கள். கொஞ்சமாவது சொந்தமா யோசிங்க. அப்படியே அப்பட்டமா காப்பி அடிச்சு வச்சா எங்களுக்கு தெரியாதா என கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

English summary

Yesterday Sanathanam starring Gulu Gulu movie poster released along with release date. This is looking like Kamal still from the movie Vikram. Netizens troll this poster.