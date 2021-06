அப்டிபோடு...போஸ்டரிலேயே சாதனை கணக்கை துவக்கிய பீஸ்ட் ஃபஸ்ட்லுக்

சென்னை : விஜய் நடித்த மாஸ்டர் படத்தின் சாதனை பட்டியலே இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அதிலும் வாத்தி கம்மிங் பாடலுக்கு ஆடாத பிரபலங்களே இல்லை என கூறும் அளவிற்கு, சினிமா, விளையாட்டு பிரபலங்கள் என பலரும் ஆடி, அந்த வீடியோவையும் வைரலாக்கி விட்டனர்.

யூட்யூப்பில் அதிகமாக பார்த்தவர்கள் பட்டியலில் வாத்தி கம்மிங் பாடல் இடம்பிடித்துள்ளது. தியேட்டர்களில் 50 சதவீதம் பேர் அனுமதிக்கப்பட்ட சமயத்திலேயே தியேட்டரில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு பிளாக்பஸ்டர் படமானது மாஸ்டர்.

சமீபத்தில் கூட 2021 ல் ஆண்டில் அதிகமானவர்களை கவர்ந்த, பிரபலமான படம் என்ற பாராட்டையும் மாஸ்டர் தட்டிச் சென்றுள்ளது. தற்போது இந்த சாதனைக்கு போட்டியாக விஜய்யின் அடுத்த படமான பீஸ்ட் களமிறங்கி உள்ளது.

Vijay's first look for 'Beast' has become India's most liked first look poster in just 24 hours.