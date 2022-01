என்னது ராஜுவுக்கு ரெட் கார்டா? ரசிகர்களின் அந்த ஆசையை இப்படி நிறைவேற்றி வைத்த கமல்!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் யாருக்காவது அதிரடியாக ரெட் கார்டு கொடுத்து வெளியே அனுப்பி விட வேண்டும் என கடந்த சீசனில் பாலாஜி முருகதாஸ் தொடங்கி இந்த சீசன் வரை ரெட் கார்டை ரசிகர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்து வந்த நிலையில், ஞாயிற்றுக்கிழமை எபிசோடில் ரெட் கார்டு கொடுக்கும் படலம் நடந்தேறியது.

இவருக்கு தகுதி இல்லை என்றும் இவருக்கு பதில் வெளியேறிய ஒரு நபர் இருந்திருக்கலாம் என்றும் போட்டியாளர்களையே சொல்ல வைத்து ரெட் கார்டு கேம் ஆடி விட்டார் கமல்.

இந்த வாரமும் டபுள் எவிக்ஷனா... வெளியேறுவதிலும் கடுமையாக போட்டி போடும் அந்த 3 பேர்

ராஜுவுக்கு நிரூப் ரெட் கார்டு கொடுத்ததை பார்த்து ராஜுவே டென்ஷன் ஆகி விட்டார்.

English summary

Niroop gave Red Card to Raju and says he is not deserving in this position in Bigg Boss and he wish Abishek Raja is in Raju’s place because of his strategical mind.